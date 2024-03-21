Finlandiya tatiline çıkan oyuncu Pelin Akil buz dolu göle girdi

Oyuncu Pelin Akil ve kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan, ikizleriyle birlikte Finlandiya tatiline çıktı. Çiftten Pelin Akil buz gibi soğuk suya girdi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Finlandiya tatiline çıkan oyuncu Pelin Akil buz dolu göle girdi - Resim : 1

Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde evlendi. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandırdı.

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Finlandiya tatiline çıkan oyuncu Pelin Akil buz dolu göle girdi - Resim : 2

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift son olarak kızları Alin ve Lina ile Finlandiya tatilinden paylaşımlarda bulundu.

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Finlandiya tatiline çıkan oyuncu Pelin Akil buz dolu göle girdi - Resim : 3

Birbirinden güzel doğa fotoğrafları paylaşan çiftten Pelin Akil'in kendini buz gibi sulara bıraktığı anlara ise beğeni ve yorum yağdı.
 

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Finlandiya tatiline çıkan oyuncu Pelin Akil buz dolu göle girdi - Resim : 4