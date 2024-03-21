Finlandiya tatiline çıkan oyuncu Pelin Akil buz dolu göle girdi
Oyuncu Pelin Akil ve kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan, ikizleriyle birlikte Finlandiya tatiline çıktı. Çiftten Pelin Akil buz gibi soğuk suya girdi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 9
Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde evlendi. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandırdı.
2 / 9
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift son olarak kızları Alin ve Lina ile Finlandiya tatilinden paylaşımlarda bulundu.
3 / 9
Birbirinden güzel doğa fotoğrafları paylaşan çiftten Pelin Akil'in kendini buz gibi sulara bıraktığı anlara ise beğeni ve yorum yağdı.
4 / 9
Bu gönderiyi Instagram'da gör