Forbes'in en zenginler listesine girmeyi başaran ünlüler!
Forbes'un açıkladığı 2023'ün en zenginleri listesinde ünlü isimlerin serveti adeta dudak uçuklattı. Listede Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z gibi ünlü isimler de yer aldı. İşte bu yıl serveti artan ve azalan ünlü isimler...
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Forbes, önceki gün dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Listenin zirvesinde, lüks moda markalarını bünyesinde barındıran LVMH'nin sahibi, Fransız iş insanı Bernard Arnault yer aldı.
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211 milyar dolarlık servetiyle 2023'ün en zengini olarak kayda geçen Arnault'ı; Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi olan teknoloji milyarderi Elon Musk takip etti. Musk'ın serveti, 114 milyar dolar olarak açıklandı.
İşte servetiyle bu listeye girmeye başaran ünlü isimler:
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STEVEN SPIELBERG
Titanic filminin 76 yaşındaki ünlü yönetmeni Steven Spielberg, 4 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un listesinde 694'üncü sırada yer aldı.
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OPRAH WINFREY
Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, geçen yılki 2,5 milyar dolarlık servetini bu yıl 2,6 milyar dolara çıkararak en zenginler listesinin 1217'ncisi oldu.