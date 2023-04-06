Forbes'in en zenginler listesine girmeyi başaran ünlüler!

211 milyar dolarlık servetiyle 2023'ün en zengini olarak kayda geçen Arnault'ı; Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi olan teknoloji milyarderi Elon Musk takip etti. Musk'ın serveti, 114 milyar dolar olarak açıklandı.

İşte servetiyle bu listeye girmeye başaran ünlü isimler: