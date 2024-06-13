Fransız askısı yaptıran Berksan'dan estetik yorumu: Yaptırdıklarımdan pişmanım

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Geçtiğimiz sene Fransız askı estetiği yaptırarak herkesi şaşırtan popçu Berksan, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmıştı.
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"Çilek", "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi?, ''Unutamam", "Bay Bay" gibi birbirinden sevilen şarkıya imza atan Berksan, değişimiyle herkesi şaşkına çevirmişti.
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Değişimiyle şaşırtan Berksan, “Doktorum yeni yüzümde Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada benzeten olmuş” demişti.
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"YAPTIRDIĞIM İŞLEMLERDEN PİŞMANIM"
Snob Magazin'in haberine göre; uzun süre sonra objektiflere yansıyan Berksan, yaptırdığı estetik operasyon sonrası yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.