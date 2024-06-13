Fransız askısı yaptıran Berksan'dan estetik yorumu: Yaptırdıklarımdan pişmanım

Geçtiğimiz yıl Fransız askısı yaptıran popçu Berksan, erkeklerin estetik yaptırmasıyla ilgili pişman olduğunu söyledi.

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Fransız askısı yaptıran Berksan'dan estetik yorumu: Yaptırdıklarımdan pişmanım - Resim : 1

Geçtiğimiz sene Fransız askı estetiği yaptırarak herkesi şaşırtan popçu Berksan, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmıştı.

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Fransız askısı yaptıran Berksan'dan estetik yorumu: Yaptırdıklarımdan pişmanım - Resim : 2

"Çilek", "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi?, ''Unutamam", "Bay Bay" gibi birbirinden sevilen şarkıya imza atan Berksan, değişimiyle herkesi şaşkına çevirmişti.

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Fransız askısı yaptıran Berksan'dan estetik yorumu: Yaptırdıklarımdan pişmanım - Resim : 3

Değişimiyle şaşırtan Berksan, “Doktorum yeni yüzümde Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada benzeten olmuş” demişti.

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Fransız askısı yaptıran Berksan'dan estetik yorumu: Yaptırdıklarımdan pişmanım - Resim : 4

"YAPTIRDIĞIM İŞLEMLERDEN PİŞMANIM"

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süre sonra objektiflere yansıyan Berksan, yaptırdığı estetik operasyon sonrası yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.