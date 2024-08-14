Furkan Palalı'nın Roma'daki evinin kirası 600 bin TL

İtalya’da yayınlanan bir programda yarışmacı olmak için Roma'ya giden Furkan Palalı'nın, yaşayacağı evin aylık kirasının yaklaşık 600 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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Furkan Palalı'nın Roma'daki evinin kirası 600 bin TL - Resim : 1

No:309, Benim Tatlı Yalanım, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı dizilerde rol alan Furkan Palalı, ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olmaya hazırlanıyor.

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Furkan Palalı'nın Roma'daki evinin kirası 600 bin TL - Resim : 2

Oyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor. Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.

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Furkan Palalı'nın Roma'daki evinin kirası 600 bin TL - Resim : 3

ROMA'DAKİ EVİNİN AYLIK KİRASI 17 BİN EURO

Oyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ve ücreti yapımcının ödeyeceği de öğrenildi.

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Furkan Palalı'nın Roma'daki evinin kirası 600 bin TL - Resim : 4

‘Ballando Con Le Stelle’, İtalya’nın Rai1 kanalında cumartesi akşamları yayınlanan ve Prime Time’da en çok izlenen program olarak biliniyor.