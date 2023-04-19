Futbolcu Neymar ve sevgilisi Bruna Biancardi, ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı

Fransız futbol takımı Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar ve model sevgilisi 28 yaşındaki Bruna Biancardi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla hayatlarının en güzel haberlerinden birini verdi.

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ve 28 yaşındaki Biancardi, neşeli haberlerini açıklamak için Çarşamba günü ilgili Instagram sayfalarında ortak bir gönderi paylaştı.

"ÇABUK GEL, OĞLUM/KIZIM SENİ BEKLİYORUZ"

Bruna Biancardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatınızın hayalini kuruyoruz, gelişinizi planlıyoruz ve aşkımızı tamamlamak için burada olduğunuzu bilmek günlerimizi çok daha mutlu ediyor. Seni şimdiden çok seven erkek kardeşin, büyükannen, büyükbaban, amcaların ve teyzelerinle güzel bir aileye geleceksin! Çabuk gel oğlum/kızım, seni bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Çiftin 2021'de çıkmaya başladığı ancak ilişkilerini birkaç ay sakladıkları düşünülüyor. Sonunda Ocak 2022'de ilişkileri resmiyet kazanan çift, bu durumu sosyal medyadan açıklamıştı.