Galada tepki çeken diyalog sonrası Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'dan ortak 'mesaj'
Netflix'te 2. sezonu yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinin galasında ortaya çıkan bir videoda Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün arasındaki diyaloglar olay yaratmıştı. İkiliden olay sonrası ortak bir mesaj geldi.
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Uzun süredir merakla beklenen Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde Netflix ekranlarında tekrar yayına girdi.
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9 Temmuz'dan kalan galadan bir video sonradan özellikle sosyal medya platformu X'te (Twitter) büyük tartışmalara yol açtı.
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Seda Bakan'ın "herkes birbirini tanıyor gibiydi" cümlesinin üzerine Tuba Büyüküstün'ün ani çıkışı ve sonra da arkadaşını susturmaya çalışması büyük dikkat çekmişti. Tuba Büyüküstün'ün tavrı sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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'ARAMIZ İYİ PROBLEM YOK'
Fakat büyük ses getiren olay sonrası ikili duruma hemen müdahale ederek videolu konuşmalarından aldıkları ekran görüntüsü hikayelerinde eşzamanlı paylaşarak "aramız iyi, problem yok" mesajı verdiler.