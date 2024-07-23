Galada tepki çeken diyalog sonrası Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'dan ortak 'mesaj'

Seda Bakan'ın "herkes birbirini tanıyor gibiydi" cümlesinin üzerine Tuba Büyüküstün'ün ani çıkışı ve sonra da arkadaşını susturmaya çalışması büyük dikkat çekmişti. Tuba Büyüküstün'ün tavrı sosyal medyada çok konuşulmuştu.