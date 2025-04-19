Gamze Özçelik Paris sokaklarında eşi Reshad Strik'e poz verdi
Oyunculuğu bırakıp Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile Paris'e tatile gitti.
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Geçtiğimiz yıl Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine giren Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
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Şehri adım adım gezen çift, sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.
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Özçelik, Paris sokaklarında eşine verdiği pozu 1,7 milyon takipiçsi bulunan Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
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Reshad Strik de Paris'te cami önünde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.