Gamze Özçelik Paris sokaklarında eşi Reshad Strik'e poz verdi

Oyunculuğu bırakıp Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile Paris'e tatile gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Gamze Özçelik Paris sokaklarında eşi Reshad Strik'e poz verdi - Resim : 1

Geçtiğimiz yıl  Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine giren Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

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Gamze Özçelik Paris sokaklarında eşi Reshad Strik'e poz verdi - Resim : 2

Şehri adım adım gezen çift, sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.

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Gamze Özçelik Paris sokaklarında eşi Reshad Strik'e poz verdi - Resim : 3

Özçelik, Paris sokaklarında eşine verdiği pozu 1,7 milyon takipiçsi bulunan Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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Gamze Özçelik Paris sokaklarında eşi Reshad Strik'e poz verdi - Resim : 4

Reshad Strik de Paris'te cami önünde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.