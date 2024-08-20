Gamze Özçelik'ten Reshad Strik'e: Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, Haziran ayında evlendiği eşi Reshad Strik'in sosyal medya paylaşımına kayıtsız kalamadı.

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Gamze Özçelik'ten Reshad Strik'e: Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir - Resim : 1

 'Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteriyle hafızalarda yer eden Gamze Özçelik, oyunculuğa ara vererek 2017 yılında Umuda Koşanlar Derneği'ni kurmuştu.

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Gamze Özçelik'ten Reshad Strik'e: Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir - Resim : 2

2 ay önce Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine giren Gamze Özçelik, uzun süredir dünya çapında yardım çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

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Gamze Özçelik'ten Reshad Strik'e: Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir - Resim : 3

Düğünleri sosyal medyada çok konuşulan ikiliden Gamze Özçelik, son olarak eşinin paylaşımına yaptığı bir yorumla gündeme geldi.

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Gamze Özçelik'ten Reshad Strik'e: Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir - Resim : 4

'BEYİM DİYE DEMİYORUM, ÇOK YETENEKLİDİR'

Reshad Strik, bir mobilya markası ile işbirliği yaparak mobilyaların yapım aşamasında görev aldı. Strik, o anları 892 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından da yayınladı.

Özçelik ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayarak; "Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir" mesajını yazdı.