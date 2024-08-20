Gamze Özçelik'ten Reshad Strik'e: Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir

'Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteriyle hafızalarda yer eden Gamze Özçelik, oyunculuğa ara vererek 2017 yılında Umuda Koşanlar Derneği'ni kurmuştu.
2 ay önce Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine giren Gamze Özçelik, uzun süredir dünya çapında yardım çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.
Düğünleri sosyal medyada çok konuşulan ikiliden Gamze Özçelik, son olarak eşinin paylaşımına yaptığı bir yorumla gündeme geldi.
'BEYİM DİYE DEMİYORUM, ÇOK YETENEKLİDİR'
Reshad Strik, bir mobilya markası ile işbirliği yaparak mobilyaların yapım aşamasında görev aldı. Strik, o anları 892 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından da yayınladı.
Özçelik ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayarak; "Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir" mesajını yazdı.