Gamze Özçelik'ten Reshad Strik'e: Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir

'BEYİM DİYE DEMİYORUM, ÇOK YETENEKLİDİR'

Reshad Strik, bir mobilya markası ile işbirliği yaparak mobilyaların yapım aşamasında görev aldı. Strik, o anları 892 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından da yayınladı.

Özçelik ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayarak; "Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir" mesajını yazdı.