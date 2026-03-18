'Geleceğe Dönüş' oyuncusu Matt Clark yaşamını yitirdi

'Geleceğe Dönüş' filmindeki barmen rolü ve 'Grace Under Fire' adlı diziyle tanınan Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti.

AMELİYAT SONRASI KOMPLİKASYON GELİŞTİ

Oyuncunun, ABD'nin Austin kentindeki evinde bel ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

HANGİ YAPIMLARDA OYNADI?

Matt Clark kariyeri boyunca 120'den fazla film ve televizyon yapımında rol aldı. Özellikle de Geleceğe Dönüş serisinin üçüncü filmindeki barmen Chester karakteriyle tanındı.

Filmde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly ve Christopher Lloyd'un hayat verdiği Doktor Emmett Brown karakterleriyle aynı sahnelerde yer aldı.

Clark'ın rol aldığı diğer yapımlar arasında 1972 yapımı "Jeremiah Johnson", 1976 yapımı "The Outlaw Josey Wales" ve 1980 yapımı "Brubaker" bulunuyor.

Seth MacFarlane'in 2014 yapımı filmi "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" filmindede yer alan Clark, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Neil Patrick Harris ve Charlize Theron gibi isimlerle birlikte rol aldı.

"OYUNCULARIN OYUNCUSU"

Ailesi, Clark'ı, işini seven ve saygı duyan, ancak yıldızlar ve şöhretle ilgilenmeyen bir "oyuncuların oyuncusu" olarak tanımladı.