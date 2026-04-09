"Geleceğe Dönüş" yıldızı Michael J. Fox hakkındaki asılsız 'hayatını kaybetti' iddialarına noktayı koydu: Ben gayet iyiyim
"Geleceğe Dönüş" serisinin unutulmaz yıldızı Michael J. Fox'un hayatını kaybettiğine dair iddialar dünya medyasında geniş yankı buldu. Ünlü aktör, hayranlarını korkutan bu haberlerin asılsız olduğunu kendine has mizahıyla duyurdu. İşte detaylar...
"Geleceğe Dönüş" (Back to The Future) serisinin unutulmaz yıldızı Michael J. Fox hakkında sosyal medyada hızla yayılan haberler, hayranlarını kısa süreli bir şoka uğrattı.
ABD merkezli CNN kanalının teknik bir hata sonucu ünlü aktörün anma videosunu yanlışlıkla yayına alması, dünya çapında yıldızın 'hayatını kaybettiği' söylentisine dönüştü. Sevenlerini meraklandıran bu asılsız haberler üzerine 64 yaşındaki ünlü isim, sağlık durumunun iyi olduğunu kendine has mizahıyla duyurarak herkesin derin bir nefes almasını sağladı.
YANLIŞLIKLA YAYINLANAN ANMA VİDEOSU
Olay, ABD merkezli haber kanalı CNN'in “Aktör Michael J. Fox'un Hayatını Anıyoruz” başlıklı, normal şartlarda ünlü isimlerin vefatı durumunda hazırda bekletilen bir video paketini yayına vermesiyle başladı. İçeriğinde Fox’un kariyerinden kesitler ve Parkinson hastalığıyla mücadelesine dair bölümlerin yer aldığı video, hatanın fark edilmesiyle kısa süre sonra yayından kaldırıldı.
CNN yetkilileri konuyla ilgili olarak, “haber hata sonucu yayınlanmıştır; platformlarımızdan kaldırdık, Michael J. Fox ve ailesinden özür diliyoruz” açıklamasında bulundu.
"DÜNYANIN SONU GELİYOR SANDIM AMA GÖRÜNÜŞE GÖRE SADECE BENİM SONUMMUŞ"
Ünlü oyuncu, hayranlarını telaşlandıran bu gelişmeye Threads hesabından paylaştığı bir anketle karşılık verdi. Fox, durumun absürtlüğünü şu sorularla eleştirdi:
“Televizyonu açtığınızda CNN'in ölüm haberinizi verdiğini görseniz nasıl tepki verirsiniz? Şunları mı yaparsınız... A) MNSBC 'ye ya da bugünlerde kendilerine ne diyorlarsa o kanala geçersiniz, (B) Kucağınıza kaynar su dökersiniz, eğer canınız yanıyorsa iyisinizdir, (C) Karınızı ararsınız, umarsınız ki endişelidir ama sizi rahatlatır, (D) Rahat olun, bunu her yıl bir kez yapıyorlar, (E) Kendi kendinize 'neler oluyor?' diye sorarsınız.”
Mesajını iyimser bir notla noktalayan aktör, “Dünyanın sonu geliyor sandım ama görünüşe göre sadece benim sonummuş ve ben iyiyim. Sevgiler, Mike” ifadelerini kullandı.
"MICHAEL HARİKA DURUMDA"
1991 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla yaşayan Fox, fiziksel zorluklara rağmen aktif yaşamını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta düzenlenen PaleyFest’te konuk oyuncu olarak yer aldığı "Shrinking" dizisinin kutlamasına katılan aktörün temsilcisi, "Michael harika durumda. Dün PaleyFest'teydi. Sahneye çıktı ve röportajlar verdi" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Kurduğu vakıf aracılığıyla Parkinson araştırmaları için bugüne dek 2 milyar dolardan fazla fon toplayan Fox, yaşadığı süreci şu sözlerle özetliyor: “Fiziksel olarak yeni zorluklarla karşılaşmaya devam ediyorum ve bunların üstesinden geliyorum. Çok fazla tekerlekli sandalyeyle dolaşıyorum ve buna alışmak biraz zaman aldı. İyi olanı alıp ona tutunuyorsunuz.”