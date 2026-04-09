"Geleceğe Dönüş" yıldızı Michael J. Fox hakkındaki asılsız 'hayatını kaybetti' iddialarına noktayı koydu: Ben gayet iyiyim

"DÜNYANIN SONU GELİYOR SANDIM AMA GÖRÜNÜŞE GÖRE SADECE BENİM SONUMMUŞ"



Ünlü oyuncu, hayranlarını telaşlandıran bu gelişmeye Threads hesabından paylaştığı bir anketle karşılık verdi. Fox, durumun absürtlüğünü şu sorularla eleştirdi:



“Televizyonu açtığınızda CNN'in ölüm haberinizi verdiğini görseniz nasıl tepki verirsiniz? Şunları mı yaparsınız... A) MNSBC 'ye ya da bugünlerde kendilerine ne diyorlarsa o kanala geçersiniz, (B) Kucağınıza kaynar su dökersiniz, eğer canınız yanıyorsa iyisinizdir, (C) Karınızı ararsınız, umarsınız ki endişelidir ama sizi rahatlatır, (D) Rahat olun, bunu her yıl bir kez yapıyorlar, (E) Kendi kendinize 'neler oluyor?' diye sorarsınız.”



Mesajını iyimser bir notla noktalayan aktör, “Dünyanın sonu geliyor sandım ama görünüşe göre sadece benim sonummuş ve ben iyiyim. Sevgiler, Mike” ifadelerini kullandı.