Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın cenazeleri adli tıpta kaldı

Gene Hackman'ın eski eşi Faye Maltese'den olan üç yetişkin kızı Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, ölüm haberinin ardından "Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" şeklinde bir ortak açıklama yapmıştı.

Gene Hackman'ın yasal olarak bağlayıcı bir cenaze veya yakılma talimatı bırakıp bırakmadığı belirsizliğini koruyor. Çocukları onu nasıl ve nerede defnedecekleri konusunda anlaşamazlarsa devreye mahkeme girebilir.