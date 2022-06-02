Gerard Pique - Shakira evliliğinde ihanet iddiası! İspanya basını yazdı

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira bu kez ihanet iddiası ile gündeme geldi. Futbol ve müzik dünyasının renkli çiftinin ayrılacağı iddia edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALADI

İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı. Haberde; Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtildi.

"BEN MASUMUM!"

Yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtildi. Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu kaydedildi.

Pique'nin ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu kaydedildi.

GECE KULÜPLERİNİN ÖZEL ODALARINDA YAKALANDI İDDİASI

Haberde ayrıca Pique’nin Barcelona gecelerinde defalarca kez kulüplerin özel odalarında farklı kadınlarla yakalandığı ifade edildi.

Shakira’nın nisan sonunda Rauw Alejandro ile birlikte yayınladığı ”Te Felicito” (tebrikler) single’ının da Pique’ye bir gönderme olabileceği söyleniyor. Şarkıda geçen sözler şöyle;

”Seni tamamlamak için parçalara ayrıldım ; beni uyardılar, ama dinlemedim; seninkinin yalan olduğunu anladım. Ama seni iyi tanıyorum ve yalan söylediğini biliyorum, seni tebrik ediyorum.”

2010 DÜNYA KUPASI'NDA TANIŞTILAR

Gerard Pique ile Shakira arasındaki büyük aşk, 2010 Dünya Kupası'nda başladı. Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Shakira'nın besteleyip seslendirdiği "Waka Waka" olmuştu. İspanyol savunmacı Gerard Pique, Shakira'dan o sıralarda etkilendi. İkilinin aşkı 2010 Dünya Kupası'nı İspanya'nın kazanmasının ardından medyaya yansımaya başladı.