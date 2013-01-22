Shakira'ya Pique desteği

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Shakira yeni albümünü İspanya'nın Barcelona kentinde tanıttı.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, kendi adını verdiği yeni albümü "Shakira"yı İspanya'nın Barcelona kentinde tanıttı. Barcelona'daki bir otelde yapılan tanıtımın seçkin konuklara ayrılan özel bölümü basına kapatıldı.

Pique ilk önce Shakira ile birlikte poz verirken, daha sonra Kolombiyalı ünlü şarkıcıyı foto muhabirleriyle baş başa bıraktı.Tanıtıma, Carles Puyol ve bazı Barcelonalı futbolcular da eşleriyle birlikte katıldı. 2011 yılından itibaren birlikte olan Shakira-Pique çiftinin 22 Ocak 2013 tarihinde Milan Pique Mebarak adını verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Shakira'nın yeni albümü 25 Mart'ta satışa sunulacak.