Gigi Hadid - Bradley Cooper'dan ilk kez dudak dudağa poz!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 30. yaş gününü dostları ve sevgilisi Bradley Cooper ile birlikte kutladı. Ünlü çiftin ilk kez birlikte poz verdiği görüldü.
Podyumların en çok aranılan modellerinden biri olan Gigi Hadid, 23 Nisan'da 30 yaşına girdi. Doğum gününü anca kutlayabilen ünlü modele sevgilisi Bradley Cooper da eşlik etti.
30. yaş günü New York'ta kutlayan model peş peşe Instagram'dan fotoğraflar paylaştı.
'ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'
Hadid, "30 yaşında olduğum için çok şanslı hissediyorum! En inanılmaz insanlardan bazılarına anne, arkadaş, ortak, kız kardeş, iş arkadaşı olduğum için çok şanslıyım!! Geçen haftaki doğum günümde, her gün ve dünyanın dört bir yanından sizden gelen destek ve cesaret için çok şanslıyım. Yeni bir on yılı aldığım için minnettarım ve onur duyuyorum " dedi.
Ünlü ismin sevdikleriyle birlikte doğum gününü kutladığı geceye, sevgilisi Bradley Cooper ile öpüşmesi damga vurdu.