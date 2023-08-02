Gigi Hadid kızı Khai ile yaz pozlarını paylaştı

Dünyaca ünlü süper model 28 yaşındaki Gigi Hadid, kızı Khai ile yaz pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik ile birlikteliğinden dünyaya gelen iki yaşındaki kızının son halini takipçileriyle paylaştı.

"Yazın en iyileri"

Hadid 2 yaşındaki çocuğuyla, yaban mersini topladığı, dondurma yediği, ördeklerle tekne gezintisi yaptığı birkaç fotoğrafını Instagram'da "Yazın en iyileri" notuyla paylaştı. Hadid, kızının rengarenk prenses elbisesiyle suda yüzen ördeklere baktığı bir fotoğrafını çekti.

Ünlü model kızının yüzünü göstermeme geleneğini sürdürdü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gigi Hadid (@gigihadid)'in paylaştığı bir gönderi

Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık birlikteliklerini 2021'de bitirmişti.