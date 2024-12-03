Giray Altınok geçmişteki ekonomik sıkıntılarını anlattı: Hayatımda ilk defa bağırarak ağladım

"İstanbul'a geldiğimde çok zorluk yaşadım" diyen Giray Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Ev arkadaşım Ozan'la bir seferinde üç gün yemek yemedik. O kadar para yok yani. Hayatımızda bir şey istemeye alışık insanlar değiliz. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Babam, annem gönderir istesek ama istemeyeceğiz ya... Öleceğiz artık. Hiç unutmuyorum, zordu. Adam voleybol maçı izliyordu, gecenin saat 10'u girdim, anlatıyorum, ağabey durumumuz yok falan. Adam dönmüyor bana, izlemeye devam ediyor. 'Yer yarılsın Allah'ım içine gireyim bitsin bu işkence' diyorum içimden. Çıkarken 'dur dur' dedi. Koca bir poşet açtı. Makarna, yoğurt,, ekmek, içecek, salam, peynir koydu. Televizyona döndü, uzattı. Teşekkür ettim çıktım."