Gizem Güven: Enkaz altından çıktığımda 5 yaşındaydım

Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1999 depreminden yaralı kurtulan oyuncu Gizem Güven ise yıllar önce yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı.

"Unutmak ne mümkün"

Gölcük'teki evleri yıkılan ve enkaz altından çıkarılan oyuncu, Instagram sayfasında "Henüz 5 yaşındaydım o felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda... Unutmak ne mümkün. Ve bunca yıl geçti (!) daha büyük bir felaket ile kalplerimiz Deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" mesajını yayınladı.

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Deprem çantası uyarısı

Gizem Güven, daha önce yaptığı açıklamada; "Gölcük'te yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne gitmiştik. Ne zaman ne olacak, nerede yaşanacak belirsiz. Deprem çantasını ihmal etmemek lazım. Çünkü o gece sonunda hepimiz bir damla su arıyorduk. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var" demişti.