Gizem Karayel: Emre bambaşka bir adam!

2020 yılında 8 yıldır birlikte olduğu Gizem Karayel ile dünya evine giren Emre Karayel'in 2 yaşında Can adında bir oğlu da bulunuyor. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Gizem Karayel, oyuncu eşine övgüler yağdırdı.
'DİZİ BAŞLADIĞINDA CAN KUNDAKTAYDI'
Yeni dizisinden bahseden Karayel, "Diziyi iki yıl önce İzmir Urla’da çektik ve 5-6 ay oralarda kaldık. Oğlumuz Can, oraya gittiğimizde kundaktaydı. Dizi bittiğinde emekleyip, büyümeye başladı" dedi.
'MUTLULUĞUN FORMÜLÜ HUZURDA'
Ünlü çift, "Çocuktan sonra hayatımızda çok bir şey değişmedi. Özel davetler dışında çok dahil olamıyoruz. Hayatımız çok koşturmacalı ve çalışarak geçiyor. Onun dışında her şey güzel. Mutluluğun formülü huzurda. Yeter ki çalışalım, yeter ki üretelim” şeklinde konuştular.
'İNANILMAZ BİR BABA VE DE EŞ'
Eşinin nasıl bir baba olduğunu soran gazetecilere Gizem Karayel, “Çok abartmak istemiyorum ama hayallerimin çok üstünde. Hem inanılmaz bir baba hem de inanılmaz bir eş. Tarifi yok benim için. Çok şanslıyım.'' dedi.