Gizem Karayel: Emre bambaşka bir adam!

'İNANILMAZ BİR BABA VE DE EŞ'

Eşinin nasıl bir baba olduğunu soran gazetecilere Gizem Karayel, “Çok abartmak istemiyorum ama hayallerimin çok üstünde. Hem inanılmaz bir baba hem de inanılmaz bir eş. Tarifi yok benim için. Çok şanslıyım.'' dedi.