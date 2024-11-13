Gizli Bahçe dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
NOW'da yayınlanan ve başrollerinde Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın yer aldığı Gizli Bahçe dizisi final kararı alındı.
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Bu yılın iddialı dizilerinin başında NOW'da yayınlanan “Gizli Bahçe” geliyordu. Salı akşamları yayınlanan dizisinin beklenen reyting rakamlarının altında sonuçlar elde etmesi nedeniyle akıbeti merak konusuydu.
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Başrollerini Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı TMC Film imzalı dizi Gizli Bahçe için karar verildi.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre geçen hafta reytingleri artan dizinin izlenme oranları dün yayınlanan bölümde düştü.
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Nazlı ve Demir’in etkileyici hikayesini konu alan dizi 19 Kasım'da ekrana gelecek 6. bölümüyle final yapacak.