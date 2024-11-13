Gizli Bahçe dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

NOW'da yayınlanan ve başrollerinde Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın yer aldığı Gizli Bahçe dizisi final kararı alındı.

Elele Online

Elele Online
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Gizli Bahçe dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 1

Bu yılın iddialı dizilerinin başında NOW'da yayınlanan “Gizli Bahçe” geliyordu. Salı akşamları yayınlanan dizisinin beklenen reyting rakamlarının altında sonuçlar elde etmesi nedeniyle akıbeti merak konusuydu.

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Gizli Bahçe dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 2

Başrollerini Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı TMC Film imzalı dizi Gizli Bahçe için karar verildi.

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Gizli Bahçe dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 3

Birsen Altuntaş’ın haberine göre geçen hafta reytingleri artan dizinin izlenme oranları dün yayınlanan bölümde düştü.   

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Gizli Bahçe dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 4

Nazlı ve Demir’in etkileyici hikayesini konu alan dizi  19 Kasım'da ekrana gelecek 6. bölümüyle final yapacak.