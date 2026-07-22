Godzilla serisinin genç yıldızı Kaylee Hottle 18 yaşında hayatını kaybetti

Fox News'in haberine göre, "Godzilla vs. Kong" filmlerindeki rolüyle tanınan 18 yaşındaki işitme engelli Hottle, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Hottle'ın babası, kazanın Maryland eyaletinde meydana geldiğini, yetkililerin ise kendisine kızının hastaneye giderken kalbinin durduğunu bildirdiğini aktardı.

KAYLEE HOTTLE KİMDİR?

Kaylee Hottle, 2007 ya da 2008'de Atlanta, Georgia'da dünyaya gelmişti. İşitme engelli bir ailenin kızıydı. Amerikan İşaret Dili'ni akıcı bir şekilde konuşuyordu.

Sanat dünyasına reklam filmleriyle adım atan oyuncu, özellikle işitme engelli topluluğunun kullandığı görüntülü iletişim uygulaması Glide için çekilen kamu spotuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kariyerindeki en büyük çıkışı 2021 yapımı 'Godzilla vs. Kong' filminde canlandırdığı 'Jia' karakteriyle yakalamıştı. Filmde King Kong ile işaret diliyle kurduğu güçlü bağla sinemaseverlerin beğenisini kazanan Hottle, bu rolünü 2024 vizyonlu devam filmi 'Godzilla x Kong: The New Empire'da da başarıyla tekrarlamıştı. Oyuncu ayrıca 'Magnum P.I.'ın bir bölümünde 'Joon' karakterine hayat vermişti.

(Soldan sağa) Fala Chen, Kaylee Hottle ve Rebecca Hall