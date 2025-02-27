Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması

Ünlü çiftten ‘yıl dönümü’ paylaşımı geldi. Emir Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''3 yıl hiç anlamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Benim tatlı sevgilim. My Funny Valentine''