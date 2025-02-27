Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması
Gökçe Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti. Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması geldi.
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Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü’nde Leyla karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, 2022 yılında usta sanatçı Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti.
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Ünlü çiftten ‘yıl dönümü’ paylaşımı geldi. Emir Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''3 yıl hiç anlamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Benim tatlı sevgilim. My Funny Valentine''
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Gökçe Bahadır da eşinin duygusal paylaşımını alıntılayarak ''Zaman çok hızlı geçiyor'' notunu düştü.
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