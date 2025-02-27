Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması

Gökçe Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti. Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması geldi.

Elele Online

Elele Online
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Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması - Resim : 1

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü’nde Leyla karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, 2022 yılında usta sanatçı Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti.

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Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması - Resim : 2

Ünlü çiftten ‘yıl dönümü’ paylaşımı geldi. Emir Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''3 yıl hiç anlamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Benim tatlı sevgilim. My Funny Valentine''

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Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması - Resim : 3

Gökçe Bahadır da eşinin duygusal paylaşımını alıntılayarak ''Zaman çok hızlı geçiyor'' notunu düştü.

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Gökçe Bahadır ile eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması - Resim : 4