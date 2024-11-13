Gonca Vuslateri: "Doğumdan sonra 23 kilo verdim"
Geçtiğimiz Nisan ayında kızı Asya'yı kucağına alan Gonca Vuslateri doğum sonrası ne kadar kilo verdiğini açıkladı.
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Gonca Vuslateri adının Levent Yaşar olduğu bilinen sevgilisi ile 20 Mart'ta evlendi. Vuslateri, 27 Nisan'da ise Asya adını verdiği kızını kucağına almıştı.
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Şimdilerde 'Leyla' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Vuslateri, önceki gün Instagram hesabından karnı burnundayken gerçekleştirdiği bir dergi çekiminden karelerini paylaştı.
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Ünlü oyuncu doğum sonrası kaç kilo verdiğini de söyledi. Vuslateri, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" dedi.
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Gonca Vuslateri daha önce yaptığı açıklamada fazla kilolarından ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kurtulduğunu ifade etmişti.