Gonca Vuslateri'den bebeğiyle ilk paylaşım: Hoş geldin Asya Mone...

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı:

Hoşgeldin Asya Mone. Levent Ankara’da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte-sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor.. Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede “NST yükseliyor bu gece doğum olabilir” deniyor ve hoop Gonca sezaryene! Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz..