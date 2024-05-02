Gonca Vuslateri'den bebeğiyle ilk paylaşım: Hoş geldin Asya Mone...
Birçok ünlü diziden tanıdığımız Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından kızıyla ilgili ilk paylaşımını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve hamileliğinin 35. haftasında erken doğum yapan oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya'nın doğum karelerini takipçileriyle paylaştı.
Doğumdan sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vuslateri, gönderilerine yazdığı yazıyla takipçilerini duygulandırdı.
İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı:
Hoşgeldin Asya Mone. Levent Ankara’da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte-sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor.. Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede “NST yükseliyor bu gece doğum olabilir” deniyor ve hoop Gonca sezaryene! Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz..
'HAYAT BEN PLANLAR YAPARKEN BAŞIMA GELENLER MİYDİ?'
''Ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde “You make me feel like a natural woman” şarkısını (yorulmadan dinlediğim tek şarkıdır) dinleyerek Asya geliyor.. solunum biraz uyumlanamıyor başta pırpır ederken canlanıyor ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi:).. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum .. babası da gelmiş, biraz ağlıyorum tabi.. Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum..''