Gönül Dağı dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yahya Samancı’nın yönettiği, Müslüm Şahin’in görüntü yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı’nın ilk sezonundan beri hikayede yer alan karakterlerinden Döndü’ye hayat veren Feyza Işık ekibe veda etti.