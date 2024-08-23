Gönül Dağı dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti

TRT1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı yakında yeni sezonu ile izleyici ile buluşacak. Yeni sezon öncesi ekibe bir oyuncu veda etti.

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Gönül Dağı dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti - Resim : 1

TRT1'in fenomen dizisi “Gönül Dağı” 5. sezonuyla da cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam edecek. 

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Gönül Dağı dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti - Resim : 2

Yeni sezon çekimleri geçen hafta başlayan Köprü Film imzalı dizide son olarak bir ayrılık yaşandı. 

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Gönül Dağı dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yahya Samancı’nın yönettiği, Müslüm Şahin’in görüntü yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı’nın ilk sezonundan beri hikayede yer alan karakterlerinden Döndü’ye hayat veren Feyza Işık ekibe veda etti.

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Gönül Dağı dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti - Resim : 4

Feyza Işık, sinema eğitimi almak için 3 aylığına Hollanda’ya gidiyor. Kendi senaryosunu yazan oyuncu, yeni yıl itibarıyla gelen teklifleri değerlendirecek. 