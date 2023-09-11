Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya diziden ayrıldı mı?

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Sosyal medya hesabından rolüne veda eden oyuncu, tüm ekibe de teşekkür etti.

"Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun"

Zaman atlamasının gerçekleşeceği dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Sosyal medya hesabından rolüne veda eden oyuncu; "Dile kolay 3 yıl, çok yol, fazla emek ve sayısız hikaye… Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun. Bu zamana kadar çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan" ifadelerini kullandı.