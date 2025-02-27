Gossip Girl’ün 'Georgina Sparks’ı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti

'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizisinin başrol oyuncularından Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti

Özge Çolak

Özge Çolak
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Gossip Girl’ün 'Georgina Sparks’ı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti - Resim : 1

'Buffy The Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizilerindeki rolleriyle tanınan aktris Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti.

 

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Gossip Girl’ün 'Georgina Sparks’ı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti - Resim : 2

New York Post gazetesinin haberine göre polis, Trachtenberg'in 26 Şubat Çarşamba günü New York'ta Central Park yakınlarındaki evinde bulunduğunu doğruladı.

 

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Gossip Girl’ün 'Georgina Sparks’ı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti - Resim : 3

Yıldızın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. ABC News, Trachtenberg'in yakın zamanda karaciğer nakli ameliyatı geçirdiğini ancak bunun ölümüyle bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı.

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Gossip Girl’ün 'Georgina Sparks’ı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti - Resim : 4

Son aylarda sosyal medya paylaşımlarında belirgin kilo kaybı dikkat çeken Michelle Trachtenberg, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söylemişti.