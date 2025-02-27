Gossip Girl’ün 'Georgina Sparks’ı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti
'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizisinin başrol oyuncularından Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti
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'Buffy The Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizilerindeki rolleriyle tanınan aktris Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti.
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New York Post gazetesinin haberine göre polis, Trachtenberg'in 26 Şubat Çarşamba günü New York'ta Central Park yakınlarındaki evinde bulunduğunu doğruladı.
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Yıldızın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. ABC News, Trachtenberg'in yakın zamanda karaciğer nakli ameliyatı geçirdiğini ancak bunun ölümüyle bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı.
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Son aylarda sosyal medya paylaşımlarında belirgin kilo kaybı dikkat çeken Michelle Trachtenberg, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söylemişti.