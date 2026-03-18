Grup Hepsi'nin yıldızı Yasemin Yürük hastaneden son durumunu paylaştı: "His kaybı var!"

Yasemin Yürük, hastanede geçirdiği sekiz zorlu günün ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal açıklamayla sağlık durumuna dair en net bilgileri takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı kazanın sıradan bir kırık vakası olmadığını vurgulayan sanatçı, bacağındaki ön kaval kemiğine platin takıldığını ve bu sürecin tarifsiz acılarla geçtiğini ifade etti. Uzun süredir hastanede müşahede altında tutulmasının durumun ciddiyetini gösterdiğini belirten Yürük, ağrı kesicilerin etkisi azaldığında hissettiği acıyı anlatmakta zorlandığını dile getirdi.

Paylaşımındaki en dikkat çekici noktalardan biri, bacağında hala devam eden his kaybı oldu. Bu durumun zamanla geçeceğine dair umudunu koruduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, en kısa sürede yeniden yürüyebilmek için dua istediğini belirtti. Tedavi sürecinde serum desteğinin kesildiğini ve bir aksilik olmazsa dokuzuncu gününde, yani yarın hastaneden taburcu edilerek evine geçeceğini müjdeledi.

Fiziksel acılarının yanı sıra bu sürecin kendisi için bir tür hayat dersi olduğunu da gizlemeyen Yasemin Yürük, dostluk kavramına dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Hastanede kaldığı süre boyunca gerçek dostlarını tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Yürük, sadece arayıp sormanın yeterli olmadığını, bu tarz ciddi durumlarda fiziksel ziyaretin ve yanında olmanın önemine dikkat çekti. "Bu durumda ben herkesi tanımış oldum" diyerek sitemkâr bir ifade kullanan sanatçı, yine de pırlanta kalpli dostlarının varlığıyla moral bulduğunu sözlerine ekledi.

Yarın gerçekleşecek taburcu işleminin ardından Yasemin Yürük’ün evinde uzun bir dinlenme ve fizik tedavi süreci geçirmesi bekleniyor. Takipçilerinden gelen destek mesajlarına teşekkür eden sanatçı, iyileşme sürecindeki her adımın kendisi için yeni bir başlangıç olacağını vurgulayarak mücadelesine devam edeceğinin sinyalini verdi.