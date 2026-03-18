Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’ın büyük hayal kırıklığı
Nicole Kidman ve Keith Urban’ın 19 yıllık evliliği geçtiğimiz ocak ayında resmen sona erdi. Boşanma sonrası velayet ve yaşam düzeni netleşirken, kızları Sunday Rose'un son röportajında babasından hiç bahsetmemesi aile içindeki dengeleri yeniden gündeme taşıdı...
Nicole Kidman ve Keith Urban, geçtiğimiz Eylül ayında Tennessee’de açılan boşanma davalarında "evlilikte yaşanan zorluklar ve uzlaşılmaz farklılıklar" gerekçesini sunarak yollarını ayırmıştı. Mal paylaşımı konusunda mahkeme öncesinde uzlaşmaya varan çiftin boşanma davası 6 Ocak’ta resmen sonuçlandı. Mahkeme kararına göre; kızları Sunday Rose ve Faith Margaret’ın velayeti, Kidman’ın Nashville’deki evinde kalacak şekilde düzenlenmişti.
KEITH URBAN'IN 'HAYAL KIRIKLIĞI'
Ünlü müzisyen Keith Urban’ın, kızı Sunday’in son röportajında annesi Nicole Kidman’a övgüler yağdırırken kendisinden hiç bahsetmemesi nedeniyle zor günler geçirdiği iddia ediliyor.
Page Six’in haberine göre bir kaynak, Urban’ın bu durum karşısında "hayal kırıklığına uğradığı" ve "güçlü bir duruş sergilemeye çalıştığını" belirterek, bu ihmalin sanatçıya kendisini "yokmuş gibi" hissettirdiğini dile getirdi.
SUNDAY ROSE'UN İLHAM KAYNAĞI
17 yaşındaki Sunday Rose'un, bu ayın başında Elle Australia’da yayımlanan röportajı gündemdeki yerini koruyor. Sunday, annesi Nicole Kidman’dan "hayatındaki en büyük ilham kaynağı" ve yaptığı her şeyin "temel taşı" olarak bahsetmişti. Keith Urban ise kapak hikayesinin sadece giriş kısmında "Sunday'in babası" olarak anıldı ancak metnin geri kalanında ismine yer verilmedi.
“SABIRLI OLMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR”
Müzisyene yakın bir kaynak, Urban’ın duygularını şu sözlerle aktarıyor:
"Sabırlı olması gerektiğini biliyor ancak bu son dışlanmanın bu kadar aleni bir şekilde, siyah beyaz olarak ortada durması onu çıkmaza soktu."
Keith Urban ve Nicole Kidman’ın temsilcileri konuyla ilgili sessizliğini koruyor.