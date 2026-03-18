"Taşacak Bu Deniz" oyuncusu Burak Yörük'ten, Tuana Yılmaz ile ayrıldığı iddialarına yanıt
"Taşacak Bu Deniz" dizisiyle ekranda olan Burak Yörük ve şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz hakkında çıkan ayrılık iddiaları, sosyal medyadaki bir takipleşme detayıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, hayranlarının merak ettiği bu duruma yaptığı açıklamayla açıklık getirdi. İşte detaylar...
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, son günlerde oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılından bu yana istikrarlı bir birliktelik sürdüren Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz hakkında çıkan "ayrılık" iddiaları, sosyal medyadaki bir detayla ortaya çıktı.
SEVGİLİSİNİ TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI
İddiaların odağında, Burak Yörük’ün sevgilisi Tuana Yılmaz’ı Instagram üzerinden takipten çıkması yer alıyordu. Sosyal medya kullanıcılarının bu detayı fark etmesi üzerine, ikilinin ilişkisini noktaladığına dair söylentiler yayıldı. Ancak Burak Yörük, şu sözleri Instagram hikayesi üzerinden paylaşarak durumu netleştirdi:
"Elim çarpmış herhalde, setteyken fark etmedim. Arkadaşlar sorunca fark ettim. Dostlar, beni bilip 'yanlışlık vardır' yazmanız çok hoşuma gitti."
ÇİFTİN EVLİLİK PLANLARI
Geçtiğimiz günlerde birlikte katıldıkları bir etkinlikte evlilik sinyalleri veren çift, ilişkilerinin geleceği konusunda oldukça pozitif bir tablo çizmişti. Burak Yörük, yaz ayları için bir planlama içerisinde olduklarını ve oldukça mutlu olduklarını dile getirirken; Tuana Yılmaz ise yoğun iş tempoları nedeniyle doğru zamanı beklediklerini ifade etmişti.
2021'DEN BU YANA SÜREN BİRLİKTELİK
2021 yılından bu yana birlikte olan ikili, magazin dünyasında uyumlu birliktelikleriyle biliniyor. Kariyerinde '4N1K İlk Aşk', 'Baraj' ve 'Seversin' gibi projelerle tanınan Burak Yörük, bugünlerde 'Taşacak Bu Deniz' dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Tuana Yılmaz ise son dönemde yayınladığı single çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor.