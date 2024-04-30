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Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım: İyi ki evlenmişiz değil mi Kemal?
Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, evlilik yıl dönümlerini nikah günü çekilen fotoğraflarıyla kutladı.
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Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
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1975'te Kemal Sunal ile hayatını birleştiren Gül Sunal, sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşıp, "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi" ifadelerini kullanarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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Sunal'ın fotoğrafına takipçileri "Mekanı cennet olsun", "Unutulmaz o güzel insan", "İyiki böyle büyük bir sanatçı geldi geçti hayatımızdan","Nasıl güzel bakmış size","Ruhu şad olsun nur içinde yatsın", "Ne güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.
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Çiftin oğullarından Ali Sunal; 1977'de, kızları Ezo Sunal ise 1984'te dünyaya geldi.