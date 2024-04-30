Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım: İyi ki evlenmişiz değil mi Kemal?

Sunal'ın fotoğrafına takipçileri "Mekanı cennet olsun", "Unutulmaz o güzel insan", "İyiki böyle büyük bir sanatçı geldi geçti hayatımızdan","Nasıl güzel bakmış size","Ruhu şad olsun nur içinde yatsın", "Ne güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.