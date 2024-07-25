Gülben Ergen'den fotoşop yorumlarına videolu yanıt

Gülben Ergen, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinden denize girerken görüntülenmişti. Seren Serengil ise o görüntülerin fotoşop olduğunu iddia edilmişti. Ergen'den fotoşop yorumlarına videolu yanıt geldi.

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Gülben Ergen'den fotoşop yorumlarına videolu yanıt - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz haftalarda Bodrum Gündoğan'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülendi. Ergen, renkli bikinisi ve fit görüntüsü ile dikkat çekti.

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Gülben Ergen'den fotoşop yorumlarına videolu yanıt - Resim : 2

Fotoğrafın çeşitli yerlerde dolaşıma girmesinin ardından, Seren Serengil'den şaşırtan bir yorum geldi. Serengil Gülben Ergenin fotoğrafları kendisinin servis ettiğini ve resimlerde filtre olduğunu iddia etti.

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Gülben Ergen'den fotoşop yorumlarına videolu yanıt - Resim : 3

Ünlü şarkıcı ise fotoşop iddialarına bugün çektiği bikinili video ile yanıt vermiş oldu. 

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Gülben Ergen'den fotoşop yorumlarına videolu yanıt - Resim : 4