Gülbin Tosun'dan "NOW TV" kararı: Yollarımızı ayırdık...
Gazeteci Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından NOW TV'yle yollarının ayrıldığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa’daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldığını duyurmuştu.
Tosun, kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı:
“Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok”
Bir süredir sessizliğini koruyan gazeteci Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Tosun şu ifadeleri kullandı:
"15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde, her zaman yanımda olan güzel insan @dogansenturk'e ayrıca teşekkür ederim. ..."