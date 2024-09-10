Gülbin Tosun'dan "NOW TV" kararı: Yollarımızı ayırdık...

Tosun, kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

“Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok”