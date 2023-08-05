Güldür Güldür Show'da ayrılık

Ali Sunal’ın sunduğu BKM imzalı ‘Güldür Güldür’ adlı eğlence programından bir ayrılık haberi daha geldi.

Giray Altınok ekibe veda etti

Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre sevilen programda İrem Kahyaoğlu‘ndan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Giray Altınok fenomen yapıma veda etti. Başarılı oyuncu Blutv‘de yayınlanan ve büyük ilgi gören “Prens” dizisini çektiği MGX Film‘le 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Başarı senarist ve oyuncu Giray Altınok, capslere konu olan, çok beğenilen “Prens” dizisinin 2. sezonunu yazmaya başladı. Altınok, son olarak ayrıca “Ölümlü Dünya 2” filminin de kadrosunda yer aldı.