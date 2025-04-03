Gülşen Bubikoğlu'ndan duygusal paylaşım: Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle

Ah Nerede, Gırgıriye, Kadın Severse, Uzaylı Zekiye, Yetimlerin Türküsü, Sevgilerin En Güzeli ve Sarı Çiçek Sokağı gibi birçok yapımda yer alan Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden usta sanatçı Gülşen Bubikoğlu, 1 sene önce kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nu ölüm yıl dönümünde unutmadı.