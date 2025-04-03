Gülşen Bubikoğlu'ndan duygusal paylaşım: Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, 50 yıllık eşi Türker İnanoğlu'nun vefatının 1. yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.
Ah Nerede, Gırgıriye, Kadın Severse, Uzaylı Zekiye, Yetimlerin Türküsü, Sevgilerin En Güzeli ve Sarı Çiçek Sokağı gibi birçok yapımda yer alan Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden usta sanatçı Gülşen Bubikoğlu, 1 sene önce kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nu ölüm yıl dönümünde unutmadı.
EŞİNİ YIL DÖNÜMÜNDE ANDI
Yeşilçam’da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 70 yaşındaki sevilen sanatçı Gülşen Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu'nun vefatının 1. yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.
Eşinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan usta sanatçı, gönderisine "Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle." notunu düştü.
Gülşen Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından, yıllar önce birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşmış ve "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullanmıştı.