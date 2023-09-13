Gülşen'in konser tarzına Deniz Seki'den yanıt gecikmedi!

Verdiği konserlerde giydiği kıyafetlerle sık sık adından söz ettiren Gülşen, son konserinde tercih ettiği kıyafetle yine dikkatleri üzerine çekti.

Pembe saçları ve pembe tulumuyla dikkat çeken ünlü popçu Gülşen’in pozlarına ünlü isimlerden de beğeni ve yorum yağdı.

DENİZ SEKİ'DEN TARZINA TAM NOT!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, "Bilemedim ne yazmam gerekiyor; Seni kalbini seviyorum. Bu yetmez mi?" yorumunda bulundu.