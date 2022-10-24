Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni kitap: 'Kırmızı Pelerin' geliyor

Gülseren Budayıcıoğlu son yıllarda gerçek yaşam öykülerinden oluşan kitapları ve dizi projeleriyle adından söz ettiriyor. Budayıcıoğlu Antalya büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür etkinliklerinden olan 12. Antalya Kitap Fuarı’nın onur konuğu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi etkinliğinde konuşan Budayıcıoğlu, okuyucularından gelen mesajları ve mektupları her zaman okuduğunu belirtti ve kitaplarına, dizi senaryolarına öyle yön verdiğinin altını çizen Budayıcıoğlu, gelen mektuplardan birini hiç unutamadığını ve o mektup sayesinde yazar olduğunu söyledi. Önümüzdeki aylarda çıkacak yeni kitabı Kırmızı Pelerin hakkında da konuşan Budayıcıoğlu, yeni kitabının da gerçek bir hikaye olduğunu vurguladı.

Benim en büyük amacım sizin yazdığım kitaplarda kendinizi bulmanız diyen Budayıcıoğlu ‘Kitaplarda ve dizilerde yaralara dokunmak istedim. Dizileri izlerken, kitapları okurken empati yapıyorsunuz ve sizin içinizdeki yaralar da iyileşmeye başlıyor’ dedi. Meslek yıllarının ilk dönemlerinden de bahseden Budayıcıoğlu, “Ben psikiyatriye başladığımda bizim adımız ‘deli doktoru’ydu. Ben muayenehaneyi açtığımda insanlar salonda yan yana oturmak istemiyorlar. Çünkü ayıp. Ama orada gördüm ki insanların buna nasıl ihtiyacı var. Bedenen çok sağlıklı ama huzurunuz yoksa o sağlığın anlamı yok. İnsanlar bundan korkmasın. En akıllı insanların gideceği yerdir aslında psikiyatri. ‘Kırmızı Oda’dan sonra patlama yaptı. Türkiye’nin her yerinde psikologlar ve psikiyatristlerde randevular dolu. Buralara başvuranlarının çoğunun ruh sağlığı son derece yerinde. Ama bunun farkındalığı geliştirmek önemli” diye konuştu.

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