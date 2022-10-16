Yalı Çapkını dizisi kimin hikayesi? 'Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı'
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan “Yalı Çapkını” sezonun ilgi çeken dizilerinden. Yalı Çapkını dizisi kimin hikayesi? sorusu ise merak ediliyor. Gülseren Buğdaycıoğlu dizinin konusunun gerçek bir hikayeden alındığını söyledi.
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StarTV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.
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Dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor var.
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Dizinin hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait. Yalı Çapkını dizisi yayına girince 'gerçek bir hikayeden uyarlama mı?' sorusu gündeme gelmişti. StarTV de dizinin gerçek bir hikayeye dayandığını belirtiyor.
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Onedio'nun haberine göre Gülseren Buğdaycıoğlu da diziyle ilgili merak edilen bu konu hakkında açıklama yaptı.