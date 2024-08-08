Gülsüm Ali'nin Instagram yasağına yaptığı detoks yorumu gündem oldu

"Şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için.. Daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz".