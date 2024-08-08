Gülsüm Ali'nin Instagram yasağına yaptığı detoks yorumu gündem oldu

Gönül Dağı dizisindeki Dilek rolüyle tanınan oyuncu Gülsim Ali son açıklamaları ile gündem oldu.
2 Ağustos'tan beri Türkiye'de, erişim engeli sebebiyle Instagram'a girilemiyor. Çoğu ünlü isimlerin eleştirdiği bu konuda Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali'nin de bir açıklaması var.
Instagram yasağı hakkındaki fikri sorulan Ali, herkesi kızdırdı. 2. Sayfa'nın mikrofon uzattığı Gülsim Ali, yurt dışından yeni döndüğünü dolayısıyla "öyle bir sıkıntı yaşamadığını" belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:
"Şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için.. Daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz".