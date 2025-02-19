Anasayfa Magazin Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç ve Hande Erçel’in filmine yorum: Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film
Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç ve Hande Erçel’in filmine yorum: Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film
Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izleyici karşısına çıktı. Filmdeki sahneler kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada çokça yorum alan filme Arduç'un eşi Gupse Özay'dan ilk yorum geldi.
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Barış Arduç ile Hande Erçel’in Netflix’te 14 Şubat tarihinde yayınlanan Rüzgara Bırak filminde bazı sahneler sosyal medyada gündem oldu. Arduç’un oyuncu eşi Gupse Özay gazetecilerin film hakkındaki sorularını cevapladı.
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Gazete Magazin'in haberine göre; Gupse Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim çok beğendim" dedi ve ekledi:
"Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar."
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