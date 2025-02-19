Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç ve Hande Erçel’in filmine yorum: Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film

Gazete Magazin'in haberine göre; Gupse Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim çok beğendim" dedi ve ekledi:

"Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar."