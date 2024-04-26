Gupse Özay'dan kıskançlık sorularına yanıt: Kendine güveniyorsan kıskanmazsın
Gupse Özay dün bir etkinlikte görüntülendi. Özay kendisi gibi oyuncu olan eşi Barış Arduç'un kadınlar tarafından beğenilmesini de değerlendirdi.
Dün Nişantaşı'ndaki Cemal Reşit Rey'de gerçekleştirilen Mimar Sinan Ödül Töreni'ne katılan ünlüler arasında Gupse Özay da vardı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Gupse Özay, annelik duygusunu değerlendirdi. Özay; "Annelik çok zormuş. Bunun filmini bile yaptım. 2 yaş sendromu varmış galiba. O başladı sanıyorum, acayip acayip hareketler başladı. Neyse kızım seni seviyorum. Baba - kız aşkı diye bir gerçek var. Ben de babama âşık bir kız çocuğuydum. Bir şey yapınca babasına dönüyor 'Baba' diye sesleniyor. Bir de Barış'a sormak lazım bunu, kesin eriyordur" diye konuştu.
"ÇOK ÜŞENGECİM"
Şimdilerde yeni bir proje yazdığını dile getiren Gupse Özay; "Ben şimdilerde yeni bir proje yazıyorum. Hiçbir filmimin de ikincisini yazmıyorum şu an. Yazmam da diyemem ama. Sıkılabilirim gibi geliyor o yüzden... Belki yarın farklı düşünürüm ama şu an başka bir proje yazıyorum" dedi. Özay, muhabirlerin, "Günlük hayatınızda kendinizden sıkılıp değiştirmek istediğiniz şeyler oluyor mu?" sorusuna ise "Yok, üşenip saçımı kestirmem. Ben çok üşengecim. Sanırım iş konusunda üşengeç değilim sadece. En son kuaföre gideli iki sene olmuştur. Şaka şaka bir arkadaşım ara ara gelip kuaför olduğu için benimle ilgileniyor sağ olsun. Kıyafet ve makyaj konusunda çok üşengecim. Keşke birisi beni giydirip makyaj yapsa" yanıtını verip kahkaha attı.
"KENDİNE GÜVENİYORSAN KISKANMAZSIN"
Eşi Barış Arduç'un kadınlar tarafından beğenilmesini de değerlendiren Gupse Özay, şu ifadeleri kullandı:
Kaç sene oldu artık ya. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Şaka! Yok canım, benim ruhumda yok. Kendine güvenmek ile alakalı bence bu. Kendine güveniyorsan kıskanmazsın. Benim havam iyidir, hoş bir havam var değil mi? Kendimi güzel bulmam ama havam iyidir. Kendimi çalışkan bulurum.