Gupse Özay'dan Platonik dizisi geliyor! Dizi ekibinden ilk kareler geldi

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Onur Bilgetay’ın yöneteceği “Platonik”te Kerem Bürsin Kaan rolüyle Gupse Özay ve Öykü Karayel’e başrolde eşlik edecek. “Platonik”te olaylar Kaan’ın, Gülten ve Nedret kardeşlerin varisi oldukları oteli ele geçirmek amacıyla Çeşme’ye gitmesiyle başlayacak.