Gupse Özay'dan Platonik dizisi geliyor! Dizi ekibinden ilk kareler geldi
Son olarak Lohusa filmiyle iki milyon seyirci baremini aşan Gupse Özay ekranlara Platonik dizisiyle dönüyor. Çeşme'de sete çıkan ekipten ilk kareler paylaşıldı.
Gupse Özay, Çeşme’de Nulook Production imzalı “Platonik” adlı yeni dizisi için kamera karşısına geçti. Dizide Gupse Özay “Gülten” karakterine hayat verecek. Öykü Karayel, Gülten’in kardeşi Nedret’i canlandırırken iki kardeşin annesi Nezahat’i ise değerli oyuncu Uğur Demirpehlivan oynayacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Onur Bilgetay’ın yöneteceği “Platonik”te Kerem Bürsin Kaan rolüyle Gupse Özay ve Öykü Karayel’e başrolde eşlik edecek. “Platonik”te olaylar Kaan’ın, Gülten ve Nedret kardeşlerin varisi oldukları oteli ele geçirmek amacıyla Çeşme’ye gitmesiyle başlayacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Onur Bilgetay’ın yöneteceği “Platonik”te Kerem Bürsin Kaan rolüyle Gupse Özay ve Öykü Karayel’e başrolde eşlik edecek. “Platonik”te olaylar Kaan’ın, Gülten ve Nedret kardeşlerin varisi oldukları oteli ele geçirmek amacıyla Çeşme’ye gitmesiyle başlayacak.
Dizide Feri Baycu Güler “Emel”i, Ali İpin Emel’in eşi Avni’yi, Pınar Çağlar Gençtürk güzellik merkezi danışmanı Nebahat’i, Ülkü Duru falcı Hidayet’i, Mehmet Özgür otelin havuz ve bahçe bakımını yapan Ömer’i, Ayşima Ateşeduran Kaan’ın yardımcısı Mehtap’ı oynayacak. Dizinin ilginç çifti Akış ve Renk’e de Yener Özer ile Eda Akalın hayat verecek.