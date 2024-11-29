Güzide Duran boşanıyor: 16 yıllık evlilik sona eriyor!
Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Güzide Duran ve iş insanı eşi Adnan Aksoy evliliklerini bitirme kararı aldı.
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Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekânda avukatı Aslı Hatemi’yle bir araya gelen Güzide Duran, muhabirlerin boşanma sorularına yanıt verdi.
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Hürriyet'in haberine göre ünlü manken, boşanacağı iddiasıyla ilgili ısrarlı sorular üzerine “Evet, doğru. Bir süreç yaşıyoruz şu an” dedi.
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2008 yılında nikâh masasına oturan Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un iki çocuğu bulunuyor.
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Çift, daha önce de iki kez boşanmanın eşiğinden dönmüş, Adnan Aksoy 2022 ve 2023 yıllarında boşanma davası açmıştı.