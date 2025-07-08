Güzide Duran, Instagram'da eşi Adnan Aksoy'un soyadını kaldırdı

Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman arasında uzun süredir devam eden aşk iddiaları, Bebek'te çekilen fotoğraflarla resmiyet kazandı.

Ünlü çift, basın mensupları tarafından el ele görüntülenerek ilişkilerini ilan etmiş oldu.

Fotoğraf- 2. sayfa Akif Yaman

Bu beklenmedik aşkın ortaya çıkışı, Güzide Duran'ın hala boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'un tepkisine neden oldu. Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada, eski eşinin hala kendi soyadını taşımasına dikkat çekerek bu durumu "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi.

"BU ŞAHSİYET SOY ADIMI TAŞIMAKTADIR"

Aksoy; "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soy adımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir. Program program gezip 'iyi anne ve iyi eş' vurgusu yaparken, bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben, hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

SOY ADINI KALDIRDI

Güzide Duran'ın, Adnan Aksoy'un; "Hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır" sözünün ardından, sosyal medya hesaplarındaki 'Aksoy' soyadını kaldırdığı görüldü.