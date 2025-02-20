Güzide Duran'dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a 20 milyon lira tazminat

OTEL KAYITLARI DELİL OLDU

“Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur.

Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir.

Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur.

Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz. Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.

Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz."