Gwyneth Paltrow ve Chris Martin'in kızı Apple Martin ilk büyük rolünü kaptı

Apple Martin, annesi Gwyneth Paltrow'un izinden giderek Hollywood'da film kariyerine başlıyor.

Apple, 53 yaşındaki oyuncu Gwyneth Paltrow ve 48 yaşındaki Coldplay solisti Chris Martin'in 2014'te biten 11 yıllık evliliğinde dünyaya gelen iki çocuğundan büyük olanı. Apple'ın 19 yaşında Moses adında bir erkek kardeşi bulunuyor...

22 yaşındaki Apple Martin'in üniversiteden mezun olmasının üzerinden henüz iki hafta geçti. Apple, merakla beklenen yeni bir Nancy Meyers filminde ilk büyük rolünü kaptı.

İLK ROLÜNÜ KAPTI

Hollywood'un en güçlü kadınlarından biri olarak kabul edilen Meyers, 'Something's Gotta Give', 'The Holiday' ve 'It's Complicated' gibi tüm zamanların en popüler romantik komedilerinden bazılarını yönetti.

Çekimlerine yeni başlanan filmin gelecek yıl Noel Günü'nde vizyona girmesi planlanıyor. Projeye dahil olan oyuncular arasında Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson ve Keiran Culkin yer alıyor.

"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Hollywood'un en büyük yıldızlarından bazılarıyla ilk sinema deneyimine hazırlanan Apple Martin, oyunculuk işiyle ilgili haberi sosyal medyadan, "Hayallerim gerçek oldu! Bana şans verdiğiniz için teşekkür ederim Nancy Meyers" sözleriyle duyurdu.