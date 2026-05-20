Samar Dadgar'dan Özcan Deniz'e: Yorganımız hiç ayrılmasın

Samar Dadgar, 2023 yılında evlendiği Özcan Deniz'in 54'üncü yaş gününde duygularını dile getirdi.

"YORGANIMIZ HİÇ AYRILMASIN"

Dadgar, paylaştığı nikah fotoğraflarının altına şu notu düştü:

Bu seneyi de birlikte geçirdik… Tüm ömrün boyunca hep mutlu, hep başarılı, hep huzurlu ol… Hayalini kurduğun ne varsa sağlıkla, huzurla sana gelsin. Sen benim canımın içisin, en değerlimsin. Sen gül ki mutlu ol ki hayat hepimize gülsün… Ayağına taş değmesin. Allah sana uzun, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür nasip etsin. Çünkü sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun…Sen ve ben el ele verince her şeyin üstesinden geliriz. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki doğdun sevgilim, iyi ki doğdun kocam… Hep o güzel gözlerin gülsün. Bu sene senin senen olsun.Seninle bir ömrü paylaşmak, bir sürü anıya ortak olmak, seninle gülmek, seninle ağlamak, zorluklarda el ele verip omuz omuza yürümek kadar güzel hiçbir şey olamaz yeryüzünde…İyi ki… iyi ki… iyi ki hayatımsın. İyi ki gamzemin tek sebebisin. Sen çok iyi bir yol arkadaşısın, çok iyi bir eşsin. Yorganımız hiç ayrılmasın. Başarıların hep daim olsun. Hep şahane şeyler üret ki tüm dünya senin masallarınla, hikâyelerinle, filmlerinle güzel anılara şahit olsun… İyi ki busun. İyi ki dünyaya gelmişsin. Seni çok seviyorum… Ve biliyorum, tüm kötü günler geçti. Evet, belki bu aralar bunu çok duyuyorsun ve klişe gibi geliyor ama gerçekten sen hayatının en büyük sen hep senin yanındayım. Hep tependeyim. Ben seni öpe öpe ayağa kaldıracağım… Ben nefes aldıkça kimse sana bir şey yapamaz. Çünkü sen benim için çok değerlisin. Sana çok saygı duyuyorum, seninle gurur duyuyorum. İnşallah kalbin gibi harika bir ömrün olur… Ve ben bu yolculukta sana eşlik ettiğim için her gün şükrediyorum. İyi ki doğmuşsun… İyi ki yaş alıyorsun… İyi ki beni tüm bu güzel anılara ortak ediyorsun.Yıllarımız bol olsun… Ömrün uzun, sağlıklı, huzurlu, neşeli ve aşk dolu olsun aşkım...bu fotoğraftaki gibi hep yüzümüz gülsün birlikte... Nice sağlıklı bol kahkahalı yıllara...