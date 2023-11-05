Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

Soruşturmada tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 16 kişiden Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Sıla Doğu da bulunuyor. 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

SUÇLAMA NE?

Peki, suçlama ne? Anadolu Ajansı'nın haberine göre savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişiyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

Yine AA'ya göre kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.