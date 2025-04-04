Hilmi Cem'den romantik hareket... Hilmi Cem ve Pırıl Atasev nişanlandı

Geçtiğimiz yıl Londra'da romantik bir evlilik teklifiyle gündeme gelen çift, bu kez sade ama bir o kadar da duygu dolu bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Hilmi Cem'i bu özel gününde yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz da yalnız bırakmadı. Çiftin nişan fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

Hilmi Cem İntepe, 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmanın ardından oyunculuk kariyerine adım atan İntepe, birçok dizi ve filmde rol aldı. Pırıl Atasev ise tasarımcı kimliğiyle tanınıyor. Çiftin aşkı, magazin dünyasının örnek ilişkileri arasında gösteriliyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasev'e unutulmaz bir evlilik teklifi hazırladı. Romantik bir tatil planı yapan İntepe, sevgilisini Londra'ya götürdü. Yanlarında yakın dostları Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz da vardı.

Her şey ince ince düşünülmüş, romantik bir ortam hazırlanmıştı. Hilmi Cem İntepe, bu özel atmosferde diz çökerek sevdiği kadına evlenme teklif etti. Ve o beklenen cevap gecikmedi: "Evet!"

Bu mutlu anlar, çiftin yakın çevresi ve hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Pırıl Atasev kimdir?

Pırıl Atasev, 1993 yılında İzmir'de doğmuştur. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Dans ve pilates alanlarında uzmanlaşmış, aynı zamanda Amerika'da dans eğitimleri alarak dans kariyerinde profesyonel bir seviyeye ulaşmıştır.