Melania Trump'ın yemin törenindeki şapkasının sırrı ne?

Kırmızı beyzbol şapkaları Başkan Donald Trump ile özdeşleşirken, First Lady Melania Trump da, Yemin Töreni Günü'nde Amerikalı bir tasarımcının tasarladığı geniş kenarlı lacivert bir şapka taktı.

Melania Trump'ın törende giydiği şapka Eric Javits'in imzasını taşıyor. Eric Javits'in tasarladığı şapka, eşinin pazartesi günü ikinci kez yemin etmesi sırasında First Lady'nin gözlerini gizledi. Javits, First Lady'i giydirmenin kariyerinin en büyük onurlarından biri olduğunu söyledi.

Javits yaptığı açıklamada "Sanat geçmişim, her türlü yüzü güzelleştirecek ve zenginleştirecek şapka şekilleri yaratarak yüze uyum ve denge getirmede bana bir avantaj sağladı" dedi. "Bu özel durumda bunu yapmak zor olmadı, çünkü Melania Trump harika bir kemik yapısına, güzelliğe ve harika bir stil anlayışına sahip." diye ekledi.

Şapka, göreve başlama töreni boyunca ilgi odağı oldu. Trump, Capitol Rotunda'ya girdikten sonra Melania'yı öpmeye gittiğinde, şapkadan yanaşıp eşini öpmekte zorlandı. Şimdiki eski Başkan Joe Biden bile, diğer taraftaki karısıyla konuşmaya çalışırken şapkanın etrafından dolaşmak zorunda kaldı.

Sosyal medyada da önemli törenle ilgili en çok konuşulan şey Melania Trump'ın şapkası ve kıyafetiydi. Melania'nın gardırop seçimi, eşi Donald Trump'ın konuşmasını gölgede bıraktı desek abartı olmaz.

Bir önceki göreve başlangıç seremonisinde Melania Trump, mavi bir kombin ile gözler önüne çıkmıştı hatırlarsınız... Ralph Lauren'in 2017'deki gök mavisi kaşmir elbisesi ve eldivenlerinden farklı olarak Melania Trump, bu kez bağımsız Amerikalı tasarımcı Adam Lippes'in imzasını taşıyan lacivert bir ipek yün paltoyu, lacivert bir etek ve altına fildişi rengi ipek krep bluzla kombinledi.

First Lady Melania Trump 20 Ocak 2017'de 58. Başkanlık Yemin Töreni'nde gök mavisi kaşmir elbise tercih etmişti.

Lippes, Melania Trump'ı giydirme konusunda "Başkanlık yemin töreni geleneği Amerikan demokrasisinin güzelliğini temsil ediyor ve bugün First Lady'miz Bayan Melania Trump'ı giydirme onuruna eriştik" dedi. "Bayan Trump'ın kıyafeti Amerika'nın en iyi zanaatkarlarından bazıları tarafından yaratıldı ve bu tür çalışmaları dünyaya göstermekten büyük gurur duyuyorum."