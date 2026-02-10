Şarkıcı Gülşen, 10 yıl sonra eşi Ozan Çolakoğlu’nun soyadını profiline ekledi
Uzun yıllardır müzik dünyasında sadece kendi adıyla fırtınalar estiren yıldız, Instagram profiline eşi Ozan Çolakoğlu’nun soyadını ekledi. Soyadı hamlesi sosyal medyada gündem olan Gülşen'den esprili bir paylaşım geldi...
Ünlü şarkıcı Gülşen, 10 Haziran 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturdu. Çift 2017 yılında Azur Benan adını verdikleri oğullarını kucağına aldı.
Uzun yıllardır sahneleriyle adından söz ettiren Gülşen, özel hayatını ve çocuğunu gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Evliliği hakkında pek konuşmayan Gülşen'den yıllar sonra gelen hamle dikkat çekti. Senelerdir sosyal medya hesabında adı 'Gülşen' olan sanatçı nikahtan 10 yıl sonra soyadını ekledi.
SOYADINI EKLEDİ
Sürpriz bir hamle imza atan Gülşen, sosyal medyadaki adını 'Gülşen Çolakoğlu' olarak güncelledi. Ünlü şarkıcının soyadı hamlesi kısa sürede fark edilerek sosyal medyada da viral oldu.